Édouard Philippe estime que l'école est le sujet "le plus important et le plus urgent"









Source : L'ancien Premier ministre, qui a pris la parole devant des militants à Bordeaux ce vendredi soir, a appelé à "construire" l'"école du XXIè siècle", et prôné "un effort partagé" entre les collectivités et l'État.Source : https://www.bfmtv.com/politique/edouard-philippe-e...