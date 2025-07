Élections municipales à Lyon

Les prochaines élections municipales se dérouleront partout en France en mars 2026. A Lyon, l'écologiste Grégory Doucet remet en jeu son mandat et défend une liste d'union de la gauche. En tout une dizaine de candidats se préparent ou se sont déjà déclarés en vue du scrutin. Une figure bien connue des lyonnais, l'ex-président de l'OL Jean-Michel Aulas, fait durer le suspense quant à sa candidature. Il souhaite réunir derrière lui une union politique la plus large possible et s'oppose frontalemen...Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...