Elizabeth Debicki revisite la revenge dress de Lady Di à l’avant-première de « The Crown »

Elle fait partie des séries les plus attendues de l'année. Retraçant la vie de la famille royale d'Angleterre, " The Crown " attire les regards des fans de la monarchie, mais pas seulement. Preuve en est avec la saison 5, qui, à elle seule, a cumulé ...