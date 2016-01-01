Elle assure n'être "candidate à rien": pourquoi Nathalie Kosciusko-Morizet a-t-elle décidé de sortir de sa retraite politique pour soutenir Édouard Philippe?









Source : Retirée de la vie politique depuis bientôt dix ans, l'ancienne ministre de François Fillon a annoncé ce lundi rallier le candidat Horizons pour la présidentielle. Si Nathalie Kosciusko-Morizet promet n'être "candidate à rien", les proches d'Édouard Philippe s'interrogent sur la suite.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elle-assure-n-etre...