Émeutes/immigration: "Un lien qu'il faut s'éviter de faire", pour Olga Givernet, députée “Renaissance” de l’Ain

L'incidence de l'immigration dans les émeutes qui ont touché la France depuis la mort de Nahel fait débat entre le gouvernement, qui refuse d'avancer la question identitaire et la droite et l'extrême droite qui établissent un lien entre les violences et une immigration mal maîtrisée. Le chef de file des sénateurs (LR), Bruno Retailleau a notamment évoqué une "régression vers les origines ethniques" de la part de "la deuxième et troisième générations" d'immigrés.https://www.bfmtv.com/politique/emeutes-immigratio...