Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Sofia Richie… les célébrités remettent au goût du jour ces boucles d’oreilles à l’aura majestueuses

Dans le sillage du retour du " old hollywood ", qui célèbre un vestiaire glamour et opulent, les tendances bijoux s'alignent avec la renaissance des boucles d'oreilles solitaires à l'aura majestueuse. En or ou serties de diamants, elles captent la lu...