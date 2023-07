Emily Ratajkowski : ses sneakers à moins de 110 euros nous font de l’œil

Autrefois dénigrées à cause de leur allure spotswear, les baskets se sont, avec les années, imposées au sein de la garde-robe féminine tel un réel indispensable. Et pour cause ! Avec un tailleur, un jean, une jupe ou un short, ces souliers peuvent se...