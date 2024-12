Emmanuel Macron: "Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes héritiers d'un passé plus grand que nous"

Un peu plus de cinq ans après le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame, les portes de la cathédrale se sont ouvertes à nouveau ce samedi. Les visiteurs et les fidèles pourront y être accueillis dès ce dimanche. Les célébrations ont débuté ce samedi 7 décembre, après cinq ans d'un incroyable chantier, qui a mobilisé plus de 2.000 artisans et compagnons pour reconstruire, à l'identique, ce joyau du patrimoine. Emmanuel Macron s'est exprimé lors de cette cérémonie.