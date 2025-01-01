Emmanuel Macron estime que "rien ne justifie l'escalade majeure en cours au Sud Liban"

Le président de la République française s'est entretenu par téléphone avec le président égyptien, le prince héritier d'Arabie Saoudite et le sultan d'Oman ce dimanche. À la suite de cet appel, il a déclaré sur X que rien ne "justifie l'escalade majeure au Sud Liban", alors que l'armée israélienne a étendu ses opérations dans le pays.https://www.bfmtv.com/politique/elysee/emmanuel-ma...