Emmanuel Macron et Abiy Ahmed, une relation privilégiée malgré la guerre et les massacres au Tigré





Source : Pour la dernière étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a fait le choix de l’Ethiopie. L’occasion d’afficher une nouvelle fois son soutien à son premier ministre, Abiy Ahmed, dont l’action dans la région du Tigré, théâtre d’une guerre meurtrière entre 2020 et 2022, a été critiquée.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/13/...