Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame inaugurent mardi un mémorial à Paris en hommage aux victimes du génocide des Tutsis





Source : Baptisé "L'Archive", ce mémorial a été conçu par l'artiste Grada Kilomba. La cérémonie prévue pour l'inauguration "poursuit le processus mémoriel et de réconciliation engagé depuis plusieurs années entre la France et le Rwanda", a fait valoir l'Elysée.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/rwanda/gen...