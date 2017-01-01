Emmanuel Macron juge que "les choses n'ont pas changé" depuis 2017, quand Xenia Fedorova était en charge d'une "agence de propagande d'État" russe

En visite au Monténégro, Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi 4 juin que "les choses n'ont pas changé" depuis 2017, quand il déclarait que Xenia Fedorova était "en charge d'une agence de propagande d'État". Alors directrice de Russia Today France, elle est aujourd'hui chroniqueuse dans les différents médias détenus par Vincent Bolloré.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/emman...