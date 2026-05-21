Emmanuel Macron soutient l’abrogation du Code noir et évoque sa réflexion, « inachevée », sur d’éventuelles réparations





Source : A l’occasion du 25ᵉ anniversaire de la loi Taubira, qui reconnaît la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, le président de la République a soutenu l’abrogation symbolique du texte juridique encadrant l’esclavage aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.Source : https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/05/21/...