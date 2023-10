En Afrique, la ville s’étend entre anarchie et développement

Les villes petites et moyennes sont celles qui grossissent le plus vite sur un continent dont la population citadine double tous les vingt ans. L’avenir économique de la région dépend de ces nouvelles zones urbaines qui pâtissent, comme les métropoles, d’un manque de planification et d’investissement.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/08/...