En Algérie, le voile de la colonisation obscurcit toujours les relations : « Les Français croient nous connaître, mais ils se trompent »





Source : « Les mémoires blessées de la guerre d’indépendance » (3/3). Les traumatismes demeurent chez les survivants et les descendants des victimes de la guerre. Des blessures associées à un sentiment de perte d’identité et de dignité face à un regard français qui reste, selon certains, négatif, paternaliste et supérieur.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...