En Algérie, les tortures des militaires français lors de la guerre hantent encore les esprits : « La France nous a tous trop fait souffrir »





Source : Les mémoires blessées de la guerre d’indépendance (1/3) : Trop tard pour le pardon. Des rescapés des exactions de l’armée française lors du conflit pour la libération de l’ancienne colonie retracent leur histoire et celle de leurs proches, et se montrent résignés ou répugnent à l’idée d’une réconciliation avec la France.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...