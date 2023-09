En Côte d’Ivoire, la chasse au « kadhafi », nouvelle drogue en vogue chez les jeunes

Popularisé par une chanson du groupe 100 Papo et les réseaux sociaux, le mélange à base de Tramaking et d’alcool se répand dans les quartiers les plus modestes.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/20/...