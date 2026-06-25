En Côte d’Ivoire, les liens secrets du défunt président Henri Konan Bédié avec le groupe français Castel, géant de la bière en Afrique





Source : L’ex-chef de l’Etat ivoirien, personnage politique central du pays, a détenu, par l’intermédiaire de sociétés offshore, des parts dans la Solibra, leader ivoirien des boissons alcoolisées, et filiale du groupe Castel, ainsi qu’une enquête du « Monde » le documente pour la première fois.Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2026/...