En Mauritanie, deux députées condamnées à quatre ans de prison pour avoir dénoncé les propos discriminatoires du président





Source : Le tribunal de Nouakchott a condamné, lundi 4 mai, les deux élues mauritaniennes, engagées dans la lutte contre l’esclavage moderne, pour « atteinte aux symboles de l’Etat et diffusion de propos à caractère raciste », après qu’elles ont critiqué le chef de l’Etat, Mohamed Ould Ghazouani.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/06/...