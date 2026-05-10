En RDC, au moins 69 morts après des attaques d’une milice communautaire dans la province de l’Ituri





Source : La milice Codeco, qui prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu, a mené des assauts meurtriers dans plusieurs localités, fin avril, après que des positions occupées par les forces armées congolaises ont été attaquées par un groupe armé proche, lui, de la communauté Hema.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/10/...