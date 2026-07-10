En Somalie, l’échec de l’opération pour libérer un agent de la DGSE aux mains des Chabab, raconté par le commando
Ibrahima Ndiaye
« Dans les coulisses des prises d’otages » (4/4). Denis Allex, membre du service action, est enlevé en juillet 2009, à Mogadiscio. Trois ans et demi plus tard, en janvier 2013, alors que la santé du captif se détériore, une opération est validée par François Hollande pour le libérer. Rien ne se passe comme prévu.
Source : https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/07/10/...
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