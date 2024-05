En Tunisie, le président Kais Saied rejette l'"ingérence étrangère" et défend les arrestations

L'Union européenne, la France et les Etats-Unis ont exprimé leur "inquiétude" et "préoccupation" au sujet d'une vague d'interpellations d'avocats et de figures des médias.