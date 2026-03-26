En Tunisie, les pilules du lendemain introuvables, symptôme de l’aggravation des pénuries de médicaments
Depuis janvier, les pilules contraceptives d’urgence ont disparu des étals de la plupart des pharmacies. Ces défauts de stock de médicaments sont liés à la situation financière de la Pharmacie centrale, l’organisme public qui détient de monopole des importations du secteur.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/26/...
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