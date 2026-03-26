En Tunisie, les pilules du lendemain introuvables, symptôme de l’aggravation des pénuries de médicaments





Source : Depuis janvier, les pilules contraceptives d’urgence ont disparu des étals de la plupart des pharmacies. Ces défauts de stock de médicaments sont liés à la situation financière de la Pharmacie centrale, l’organisme public qui détient de monopole des importations du secteur.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/26/...