En Tunisie, sept militants propalestiniens de la flottille pour Gaza placés en détention





Source : Les organisateurs de la Global Sumud Flotilla sont accusés d’avoir détourné des fonds destinés au financement de l’opération. Plusieurs ONG de la société civile dénoncent des poursuites à caractère politique, dans un contexte de dépendance croissante du pays au financements extérieurs, notamment américains.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/17/...