En Tunisie, sept militants propalestiniens de la flottille pour Gaza placés en détention
Les organisateurs de la Global Sumud Flotilla sont accusés d’avoir détourné des fonds destinés au financement de l’opération. Plusieurs ONG de la société civile dénoncent des poursuites à caractère politique, dans un contexte de dépendance croissante du pays au financements extérieurs, notamment américains.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/17/...
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