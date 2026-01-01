"En désaccord avec Gabriel Attal sur l'essentiel": pourquoi Élisabeth Borne a claqué la porte de la direction de Renaissance









Source : "En désaccord" avec le patron de la macronie, l'ancienne cheffe du gouvernement se retire de ses fonctions au sein du parti. Sans ambition présidentielle, Élisabeth Borne se veut plus que jamais libre avant de probablement rallier un candidat pendant la campagne.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-republique-en-m...