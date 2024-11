En ehpad aussi, les personnes âgées peuvent souffrir d'isolement !

En Ehpad, la solitude peut parfois prendre une forme insidieuse... Bien qu'ils partagent des espaces communs et participent à des activités de groupe, certains résidents souffrent d'isolement social. En cause ? Le manque de liens affectifs, l'absence de visites familiales régulières et la perte de relations profondes.

