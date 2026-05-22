En images | Hôpital vandalisé, convoi funéraire sous escorte militaire... Ebola se propage en RDC, où l’épidémie suscite colère et désarroi parmi les proches des victimes
Alors que l’épidémie d’Ebola représente désormais un risque « très élévé » pour la santé publique en République démocratique du Congo, selon l’OMS. La riposte à l’épidémie bouscule les coutumes et provoque l’incompréhension des habitants.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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