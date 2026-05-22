En images | Hôpital vandalisé, convoi funéraire sous escorte militaire... Ebola se propage en RDC, où l’épidémie suscite colère et désarroi parmi les proches des victimes





Source : Alors que l’épidémie d’Ebola représente désormais un risque « très élévé » pour la santé publique en République démocratique du Congo, selon l’OMS. La riposte à l’épidémie bouscule les coutumes et provoque l’incompréhension des habitants.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...