En robe transparente Alexander McQueen, Emma Corrin fait sensation à la première de « Nosferatu » à Londres

Emma Corrin affirme plus que jamais son style sur les tapis rouges de " Nosferatu ". Entre sensualité assumée et audace stylistique, l'actrice britannique captive l'attention, confirmant son penchant pour la provocation et les jeux de transparence. D...