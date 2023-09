Énergies renouvelables : des études menées pour aller chercher de l'énergie solaire dans l'espace

Afin d'avoir des énergies renouvelables plus efficaces, on s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire qu'on irait chercher dans l'espace. Le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 28 septembre, revient sur cette initiative étonnante.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/energ...