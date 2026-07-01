Enterrer les victimes d’Ebola, un rite à haut risque dans l’est de la République démocratique du Congo
Ibrahima Ndiaye
Afin d’éviter toute contamination, les corps des défunts sont aspergés d’une solution chlorée avant d’être placés dans des sacs mortuaires, eux-mêmes désinfectés. Puis les dépouilles sont déposées dans des cercueils, scellés par la Croix-Rouge en présence des familles.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/01/...
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