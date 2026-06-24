Entre le Luxembourg et Dubaï, les millions cachés de Fabrice Andjoua, fils de l’ancien président gabonais





Source : Le fils d’Omar Bongo a dissimulé à l’étranger un patrimoine de plusieurs millions d’euros, entre voiture de luxe et biens immobiliers à Dubaï, d’après l’enquête « OpenLux » coordonnée notamment par « Le Monde ». Le décalage avec ses revenus de haut fonctionnaire gabonais interroge sur de potentiels « biens mal acquis ».Source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2026/...