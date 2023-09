Entrelacez-vous de plaisir dans la position du bretzel

Au risque de vous surprendre, le bretzel n’est pas une simple viennoiserie. Il a su dépasser les frontières de l’Alsace et s’inviter dans le lit de nombreux couples - et on ne parle pas de foodporn. Evelyne Dillenseger, sexologue clinicienne, nous en dit plus sur cette position sexuelle d’inspiration culinaire.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...