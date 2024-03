Environnement : l’opération "J’aime la nature propre" mobilise dans toute la France

Protéger l’environnement et ramasser les déchets dans la nature : c’est l’esprit, durant le week-end du samedi 16 et dimanche 17 mars, de l’opération participative et citoyenne "J’aime la nature propre".Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...