Environnement : le camping le plus vert d’Europe se trouve en France

Le camping de Massereau, à une trentaine de kilomètres de Nîmes, dans le Gard, a obtenu la palme du camping le plus vert d’Europe. Une priorité au respect de l’environnement qui séduit de plus en plus les communes et les particuliers.Source : https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/en...