Environnement : les haies de plus en plus rares dans les champs

En 70 ans, deux tiers des haies ont été détruites. Les études montrent que ces alignements d'arbres sont un refuge pour la biodiversité, et un excellent moyen de capter l'eau. Un collectif d'agriculteurs et de forestiers a compris l'intérêt écologique et économique.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...