Environnement : les pépiniéristes débordés par les demandes des communes

En France, faut-il redouter une pénurie des plantes et d'arbres chez les pépiniéristes ? Avec les fortes chaleurs, les communes veulent, en effet, de plus en plus planter des arbres. Problème : les producteurs ont du mal à suivre. Exemple en Charente.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...