Environnement : nos territoires sous l’œil de l’astronaute Thomas Pesquet

L’astronaute Thomas Pesquet fait l’objet d’un documentaire exceptionnel qui est diffusé ce soir, mardi 25 avril, sur France 2. Il a passé plus d’un an dans l’espace et porte un regard précieux sur notre planète.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...