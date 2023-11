Épargne des Français : "L'idéal aurait été qu'on diminue la fabrication de canons, et qu'on augmente les moyens de la guerre climatique" estime Jean Viard

Plus de 551 milliards d'euros sous le matelas des Français, d'après les chiffres de la Caisse des Dépôts : l'épargne du livret A et du livret de développement durable et solidaire va désormais, en partie, financer l'industrie de la défense française. C'est notre question de société du jour avec le sociologue Jean Viard.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/question-...