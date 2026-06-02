Epidémie d’Ebola : l’ouverture d’un centre de quarantaine pour les malades américains fait polémique au Kenya





Source : Nairobi et Washington envisagent d’ouvrir, dans le centre du Kenya, une structure médicale afin d’accueillir des ressortissants américains exposés au virus Ebola en République démocratique du Congo. Le projet fait l’objet d’une vive opposition dans le pays et a été suspendu par la justice.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/02/...