Epidémie de fièvre d’Ebola : déjà 88 morts en République démocratique du Congo et un mort en Ouganda, selon les autorités sanitaires





Source : Les analyses en laboratoire ont conclu qu’il s’agit de la souche Bundibugyo du virus. Cette souche « n’a pas de vaccin et n’a pas de traitement spécifique », rappelle le ministre de la santé congolais, Samuel-Roger Kamba, ajoutant que le « taux de létalité est très important, jusqu’à 50 % ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/16/...