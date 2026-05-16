Epidémie de fièvre d’Ebola : déjà 88 morts en République démocratique du Congo et un mort en Ouganda, selon les autorités sanitaires
Les analyses en laboratoire ont conclu qu’il s’agit de la souche Bundibugyo du virus. Cette souche « n’a pas de vaccin et n’a pas de traitement spécifique », rappelle le ministre de la santé congolais, Samuel-Roger Kamba, ajoutant que le « taux de létalité est très important, jusqu’à 50 % ».
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/16/...
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