Épidémie de grippe: Stéphanie Rist, ministre de la Santé, fait le point sur la situation en France

À quelques jours des fêtes de Noël, l'épidémie de grippe est en pleine ascension dans l'Hexagone. Certaines mesures permettent de limiter les risques, pour les personnes vulnérables notamment, lors des fêtes de fin d'année. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, fait le point sur la situation en Francehttps://www.bfmtv.com/politique/video-epidemie-de-...