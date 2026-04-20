Esclavage : « Doit-on nécessairement en passer par la justice pour établir la vérité historique ? »





Source : A la suite du vote des Nations unies qualifiant l’esclavage de « plus grave crime contre l’humanité », l’historien Vincent Duclert estime, dans une tribune au « Monde », que si la demande de justice des pays du Sud est légitime, seul le savoir historique permettra d’établir les vérités dont les sociétés ont besoin.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/04/20/es...