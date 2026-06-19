Esclavage : les Etats africains et caribéens précisent leurs demandes de réparations pour la traite transatlantique





Source : Après l’adoption par les Nations unies d’une résolution reconnaissant l’esclavage et la traite transatlantique comme « plus grave crime contre l’humanité », en mars, les pays africains et de la Caraïbe se sont réunis au Ghana pour présenter des demandes communes de réparations.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/19/...