Est-ce grave de saigner du nez ? Quand consulter ?

Les saignements de nez (épistaxis) peuvent être impressionnants, mais ils sont bien souvent bénins ! Leurs causes peuvent être nombreuses et variées, allant du traumatisme aux troubles de la coagulation en passant par les bouleversements hormonaux et la prise de drogue, comme nous l’explique le Dr Jean du Breuillac, médecin généraliste.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/soins-premiers-...