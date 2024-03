Est-ce normal d’avoir envie de dormir après une séance de sport ?

L’activité physique a plutôt tendance à nous redonner de l’énergie, mais il est tout à fait normal de se sentir fatigué(e) après une séance de sport. D’où vient cette envie de dormir après l’effort et faut-il s’en inquiéter ? On fait le point avec la Dre Sandrine Launois-Rollinat, pneumologue spécialiste du sommeil et présidente du Réseau Morphée.

