Est-ce que courir favorise la perte de poids ?

La course à pied est sans doute l’un des premiers sports auxquels on pense pour perdre facilement quelques kilos. Mais est-elle vraiment si efficace ? On fait le point avec Mathieu Jouys, diététicien nutritionniste au sein de la cellule optimisation de la performance de la Fédération Française d'Athlétisme.

