Est-ce que l'arthrose fatigue ?

Souvent réduite à une simple usure des articulations, l’arthrose a des répercussions plus larges. Douleurs chroniques, troubles du sommeil et gêne fonctionnelle peuvent engendrer une fatigue, parfois sous-estimée. Le point avec le Pr Jérémie Sellam, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, secrétaire général de la Société française de rhumatologie (SFR) et auteur Arthrose arthrite : je me soigne en mangeant.