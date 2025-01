Est-ce que la peau des mandarines se mange ?

La peau de mandarine est souvent négligée : on l’épluche par réflexe, puis on la jette sans réfléchir… Pourtant elle est tout à fait comestible et regorge même de bienfaits ! Découvrez comment l’utiliser en cuisine, pour innover.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...