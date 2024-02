Est-ce que les céréales font grossir ?

Muesli, granola, soufflées, au caramel, nature, aux fruits ... il existe une multitude de céréales différentes que l'on adore déguster le matin pour faire le plein d'énergie. Mais leur teneur calorique et nutritionnelle peut considérablement varier en fonction des ingrédients et des procédés de fabrication. Quelles sont les céréales les moins caloriques ? Et les plus riches ? Lesquelles sont les plus saines ? On vous explique !

