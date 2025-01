Esthétique : quelles alternatives aux injections de Botox et d'acide hyaluronique ?

Pour nous aider à rajeunir, le Botox et l’acide hyaluronique ne sont plus tous seuls ! Les injections de graisse, de calcium ou encore d’acide polylactique stimulent le collagène, restaurent les volumes et offrent des résultats durables naturels. Tour d’horizon avec un spécialiste de ces nouvelles techniques innovantes.

